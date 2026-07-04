ABD enflasyon rakamları hangi tarihte duyurulacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerika'dan iki önemli karar bekleniyor. ABD'de ilk olarak enflasyon rakamları açıklanacak daha sonraki tarihte ise Fed faiz kararını duyuracak. Özellikle yatırımcılar "ABD enflasyon rakamları hangi tarihte duyurulacak", "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırıyor.
Küresel piyasaların gözü yeniden ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere çevrildi. Önce açıklanacak enflasyon rakamları, ardından duyurulacak Fed faiz kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Tarihler ilerlerken "ABD enflasyon rakamları hangi tarihte duyurulacak", "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" soruları hızlanıyor.
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Amerika'da haziran ayı enflasyon rakamları 14 Temmuz Salı günü açıklanacak. Geçen ay yıllık enflasyon yüzde 4.2 gelmişti.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası temmuz ayının 29'unda toplanacak ve saat 21.00'de faiz kararını duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh, aynı gün saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.