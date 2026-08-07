ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD TÜFE oranları hangi gün ilan edilecek?
ABD tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Tarım dışı istihdam beklentinin altında kalırken gözler şimdi enflasyon rakamlarına çevrildi. Şimdi sıkça "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
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ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasıyla birlikte özellikle yatırımcılar Amerika'dan gelecek enflasyon rakamlarına odaklandı. Net tarihi öğrenmeye çalışanlar "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD temmuz ayı enflasyon rakamları 12 Ağustos saat 15.30'da açıklanacak. Beklenti anketi ise henüz açıklanmadı.
Amerika'da haziran ayında TÜFE rakamları yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ