ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD TÜFE oranları hangi tarihte duyurulacak?
ABD enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. 15 Ekim'de açıklanması gereken oranlar hükümetin kapalı olması nedeniyle açıklanamamıştı. Şimdi tarihler merak edilirken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Eylül Amerikan enflasyon rakamlarını tüm dünya bekliyor. Bu ay veriler geç açıklanıyor. Ekonomistlerin, yatırımcıların gözü bu verilerde olacak. Sabırsızlık gittikçe artarken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda... İşte detaylar...
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
Amerika'da normalde eylül ayın enflasyon rakamları 15 Ekim'de açıklanacaktı fakat hükümetin kapalı olması oranlar 24 Ekim Cuma günü paylaşılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ