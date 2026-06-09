ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Amerika TÜFE açıklandı mı?

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Amerikan ekonomisindeki fiyat hareketlerini yansıtan TÜFE verileri, yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Fed'in faiz kararını da etkileyen veriler öncesi aramalar hızlandı. Sıkça gelen soru "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.

ABD enflasyon ne zaman açıklanacak?

Amerika'da Tüketici Fiyat Endeksi 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD'de bir önceki ay açıklanan enflasyon rakamı 3.8'di. Mayıs TÜFE beklentisi ise 4.2 şeklinde...