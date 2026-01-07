ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Amerika'da enflasyon oranları hangi gün duyurulacak?
ABD’den gelecek enflasyon verileri, en önemli ekonomik başlıkları arasında gösteriliyor. Oranlara göre Fed kararını verecek. Bu sebeple kritik rakamların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Sıkça “ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak” sorusu geliyor.
Küresel piyasaların odağında ABD enflasyon verileri yer alıyor. Açıklanacak rakamlar, Fed’in para politikasına dair beklentiler açısından kritik önem taşıyor.
Yatırımcılar ve ekonomistler, verinin piyasalar üzerindeki olası etkilerini yakından izliyor. Bu nedenle “ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak” sorusu gündemde sıkça yer buluyor.
Aralık ayı enflasyon rakamları 13 Ocak saat 16.30'da açıklanacak. Geçen ay 3.1 beklenen enflasyon oranları 2.7 olarak açıklandı.
Bugün itibarıyla ABD enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı.