Küresel ekonominin yönünü etkileyebilecek ABD enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası etkileri de gündemdeki yerini koruyor. Binlerce kişi her gün "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

Öte yandan Amerika'da enflasyon beklenti anketi ise hala açıklanmadı.