Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Temmuz ayı yaklaşırken Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları merak ediliyor. Beklentiler henüz açıklanmazken tarih merak ediliyor. İşte "ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Amerika'da haziran ayı enflasyon rakamları 14 Temmuz Salı günü açıklanacak.

Geçen ay yıllık enflasyon yüzde 4.2 gelmişti.