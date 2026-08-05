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Küresel piyasalar Amerika'dan gelecek enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda... Bu yıl 3 faiz artışı beklenirken bu ay gelecek ABD TÜFE ve ÜFE oranları kararda etkili olacak. Peki, ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ABD temmuz ayı enflasyon rakamları 12 Ağustos saat 15.30'da açıklanacak. Beklenti anketi ise henüz açıklanmadı.

Amerika'da haziran ayında TÜFE rakamları yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.