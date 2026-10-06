ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Fed faiz kararı öncesi ABD enflasyon verileri açıklanacak. Dünya bu oranlara odaklanırken net tarih sıkça araştırılıyor. Tekrar eden soru ise "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.
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ABD enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak konusu... Özellikle yatırımcılar verileri beklerken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 14 Ekim Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak.
Bir önceki ABD yıllık TÜFE yüzde 3.4 gelmişti. Eylül ayı enflasyon beklentisi ise henüz açıklanmadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ