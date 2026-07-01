ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Dünya ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına gözünü çevirdi. Gelecek enflasyon ile birlikte Fed'in tutumu da az çok belli olacak. Gelecek veriler bir hayli kritik ve bu sebeple "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
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Küresel piyasalar, ülke merkez bankaları, yatırımcılar ABD enflasyon verisini ardından da Fed'in açıklayacağı kararı bekliyor. İlk olarak ABD enflasyon rakamları açıklanacak. Peki Amerika'da enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor?
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Amerika'da haziran ayı enflasyon rakamları 14 Temmuz Salı günü açıklanacak.
Geçen ay yıllık enflasyon yüzde 4.2 gelmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ