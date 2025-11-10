ABD enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerika'da eylül ayı enflasyon rakamları hükümetin kapalı olması nedeniyle geç açıklanmıştı. Kasım ayı içinde ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ekonomiyi yakında takip eden vatandaşlar ABD TÜFE verilerinin tarihini öğrenmeye çalışırken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Piyasaların gözü ABD'den gelecek enflasyon oranlarına çevrildi. Geçen ay beklentilerin altında gelen enflasyonun bu ay nasıl geleceği merak konusu... Tarihleri netleştirmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
ABD ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Amerika'nın ekim ayı enflasyon rakamları 13 Kasım Perşembe günü saat 16.30'da açıklanacak. Beklentiler henüz açıklanmazken geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3 gelmişti.
