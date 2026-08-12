ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD'de enflasyon düştü mü?

Amerika temmuz ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş... Geçen ay yıılık enlfasyon yüzde 3.5'e düşmüştü. Bu ay nasıl bir oran geleceği merak edilirken günün en çok yöneltilen sorularından biri "ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.

ABD enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

ABD temmuz ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklanacak. Amerika'da haziran ayında TÜFE rakamları yıllık yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı.

Beklentiler ise temmuz TÜFE oranlarının yıllık yüzde 3.4 geleceği yönünde...