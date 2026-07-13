Küresel piyasalarda gözler bir kez daha ABD'den gelecek enflasyon verilerinde... Açıklanacak oranlar; dolar, altın ve borsa olmak üzere birçok finansal varlık üzerinde etkili olacak. Dünya verileri beklerken sıklıkla "ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.

ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Amerika'da haziran ayı enflasyon rakamları 14 Temmuz Salı günü açıklanacak.

Beklenti anketine göre haziran ayında enflasyonun yüzde 3.8 gelmesi bekleniyor. Geçen ay yıllık enflasyon yüzde 4.2 gelmişti.