ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararının açıklanmasının ardından gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Gelecek oranlar faizlerinin düşüp düşmeyeceğine doğrudan etki edecek. Piyasalar rakamları beklerken tarihleri henüz bilmeyenler "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
ABD'den gelen her veri dünyayı yakından ilgilendiriyor. Fed sonrası sırada ABD enflasyon rakamları var. Yüzde 3 olan yıllık enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak konusu... Tarihler sıkça araştırılırken "ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Kasım ayı ABD enflasyon verileri 18 Aralık Perşembe saat 16.30'da açıklanacak.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde seyretti.
Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 3 seviyesinde kaldı.