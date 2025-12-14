ABD ENFLASYON TARİHİ: ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak yeni enflasyon verileri, finans çevrelerinde dikkatle takip ediliyor. Para politikasına yönelik olası adımların sinyalini verecek olan oranlar beklenirken tarihler de merak konusu... Türkiye'den de özellikle yatırımcılar "ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorularını yöneltiyor.
Milyonlar ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda... Açıklanacak oranlar ekonomiyi yakından ilgilendiriyor ve aramalar her geçen gün sıklaşıyor. Tam tarihi bilmeyenler "ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı ABD enflasyon verileri 18 Aralık Perşembe saat 16.30'da açıklanacak.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde seyretti.
Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 3 seviyesinde kaldı.