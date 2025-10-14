ABD enflasyon verisi açıklandı mı, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ABD'de Demokratlarla Cumhuriyetçiler bütçede uzlaşamayınca hükümet 1 Ekim'de kapandı. Bu nedenle birçok veri kamuoyuyla paylaşılamadı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmayacağı da merak konusu olmuş durumda... Sıkça "ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

Amerika'da normalde eylül ayın enflasyon rakamları 15 Ekim'de açıklanacaktı fakat hükümetin kapalı olması nedeniyle yarın veriler duyurulmayacak. ABD'de enflasyon rakamları 24 Ekim Cuma günü paylaşılacak.