ABD enflasyonu açıklandı: Ağustos ayı TÜFE verisi belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre tüketici fiyatlarındaki aylık artış temmuz ayına kıyasla hızlandı. Temmuzda yüzde 0,1 yükselen TÜFE, ağustosta mevsimsellikten arındırılmış verilerle yüzde 0,4 arttı.

Yıllık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 3,4 yükseldi. Böylece ABD’de yıllık enflasyon, temmuz ayında kaydedilen yüzde 3,4 seviyesinde kaldı.

Benzin fiyatları aylık enflasyonda etkili oldu

Ağustos ayında enflasyondaki aylık yükselişte benzin fiyatları öne çıktı. Benzin endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarken, bu yükseliş TÜFE’deki aylık toplam artışın üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 2,1 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksinde yüzde 0,3, gıda endeksinde ise yüzde 0,1 artış kaydedildi.

ABD çekirdek enflasyonu yüzde 2,4 oldu

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Çekirdek tüketici fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 0,2 yükselmişti.

Ağustosta sona eren 12 aylık dönemde ise çekirdek TÜFE’deki artış yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında iletişim, ev dışında konaklama, uçak biletleri, eğitim ve ikinci el otomobil endekslerinde artış görüldü. Sağlık hizmetleri ve motorlu taşıt sigortası ise gerileyen başlıca kalemler arasında yer aldı.

Yıllık enerji enflasyonu yüzde 16,3'e çıktı

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, manşet enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. Enerji endeksi ağustosta sona eren 12 aylık dönemde yüzde 16,3 yükseldi.

Aynı dönemde gıda endeksindeki yıllık artış ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi.