ABD enflasyonu, Euro/Dolar paritesi... Dr. Mahfi Eğilmez ekonomi gündemini değerlendirdi

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomi gündemini değerlendirdi. "Değerli bir dolar var. Bu ABD'ye ihracat sorunları yaratabilir." diyen İktisatçı Dr. Eğilmez, bugün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin de çok parlak olmadığını söyledi.

Türkiye'de ihracat artışının önemli bir başarı olduğunu kaydeden Dr. Mahfi Eğilmez, ithalatta gerileme olduğunu, ancak büyümenin düştüğü ortamda ithalatın düşmesinin beklendiğini ifade etti.

"Değerli bir dolar var"

cnbc-e'de katıldığı bir program konuşan İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Euro/dolar 1 seviyesinin altına gelebileceğinden şöyle bahsetti:

"Değerli bir dolar var. Bu ABD'ye ihracat sorunları yaratabilir. Euro/dolar 1'in altına gelebilir. Çünkü ABD güçlü görünüyor. Ancak bugün gelen enflasyon verileri çok parlak değil. Yıllık yüzde 2,9'a yükseldi. Enflasyon yavaş yavaş yukarı gidiyor, faiz indirimlerine artık son verebilir. Bu beklenti biraz daha güçlendi. Avrupa ile kıyaslayınca ABD çok sağlam görünüyor. İşsizlik de yüzde 4,1'e indi."

"Ödemeler dengesinin iyiye gittiği bir ortamda yaşıyoruz"

Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dr. Eğilmez, ithalatta iyileşmeler olduğunu, cari açığın geçen yıl 38 milyar dolarken, 7,4 milyar dolara indiğini, ancak bu başarının içinde büyümenin feda edilmesi olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:

"7,4 milyar dolarlık cari açığa bakınca bazı ayrıntılar var. İhracatta artış var, bu önemli bir başarı. İthalatta gerileme var, bu beklenen bir şey. Büyümenin düştüğü ortamda ithalat düşecek. Altın ithalatına kısıtlama getirildiği için o da var. Petrol fiyatlarında da hafif bir düşüş var.

Bütün bunların etkisiyle ithalatta iyileşme var. Hizmet dengesini artıya geçiren birçok neden oldu. Turizm geliri iyi, portföy yatırımlarıyla hadise dengeleniyor. Ödemeler dengesinin iyiye gittiği bir ortam yaşıyoruz. Cari açık geçen yıl 38 milyar dolarken 7,4 milyar dolara indi. Bu başarının içinde büyümenin feda edilmesi var."

"Net hata noksan birçok şeyden kaynaklı olabilir"

Net hata noksanın birçok şeyden kaynaklı olabileceğini ifade eden Dr. Mahfi Eğilmez, bunun içinde kaçak altın ithalinin de olabileceğini söyledi:

"11 ayda 15,8 milyar dolarlık net hata noksan kalemi var. Net hata noksan birçok şeyden kaynaklanabilir. Turizm gelir giderleri anketle ölçülüyor. Şaşma 3-4 milyar dolarla izah edebilirsin.

15,8 milyar doların içinde kaçak altın ithali olabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz. Birtakım gelirlerimiz var yazıyoruz. Giderleri yazıyoruz. Karşımıza bir fazla ya da eksik çıkıyor. Ama cebimizde o para yok. Hadise buradan kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle altın ithalatına getirilen kısıtlamadan sonra kaçak giriş olabilir. Bu bir spekülasyon."