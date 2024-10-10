ABD eylül ayı enflasyon verileri açıklandı
ABD'de enflasyon verileri açıklandı. Buna göre eylül ayında TÜFE yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,3 artması bekleniyordu.
ABD'de FED kararı öncesi merakla beklenen eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, eylülde yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti.
Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de beklentileri aşarak eylülde yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda da yüzde 3,3 artış gösterdi.
Enerji fiyatları eylülde yüzde 1,9 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,4 artış gösterdi.
Gözler FED kararında
Piyasalar FED'in önümüzdeki iki toplantısında 50 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. FED'in enflasyon hedefi ise yüzde 2 düzeyindeydi.