  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. ABD eylül ayı enflasyon verileri açıklandı
Takip Et

ABD eylül ayı enflasyon verileri açıklandı

ABD'de enflasyon verileri açıklandı. Buna göre eylül ayında TÜFE yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,3 artması bekleniyordu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'de FED kararı öncesi merakla beklenen eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, eylülde yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti. 

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de beklentileri aşarak eylülde yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda da yüzde 3,3 artış gösterdi. 

Enerji fiyatları eylülde yüzde 1,9 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,4 artış gösterdi.

Gözler FED kararında

Piyasalar FED'in önümüzdeki iki toplantısında 50 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. FED'in enflasyon hedefi ise yüzde 2 düzeyindeydi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıEkonomi
S&P, BoA, JP Morgan... WSJ''den Fed anketi! Hangi kuruluş ne kadar faiz indirimi bekliyor?S&P, BoA, JP Morgan... WSJ''den Fed anketi! Hangi kuruluş ne kadar faiz indirimi bekliyor?Ekonomi