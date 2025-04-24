ABD Fed faiz kararları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faizleri düşürecek mi?

Piyasaların gözü Fed toplantısında... Mart ayı enflasyon rakamları sert düşerken Fed'in faiz indirip indirmeyeceği ise tam bir muamma... ABD Başkanı Trump faizlerin inmesini isterken Fed Başkanı Jerome Powell'in nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararı ise Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZLERİ DÜŞÜRÜR MÜ?

Piyasaların çok büyük kısmı Fed’in mevcut politika faizini yüzde 4,25 – 4,50 aralığında bırakacağını bekliyor. Bu, piyasaların "faiz indirimi olmayacak" görüşüne güçlü bir şekilde yöneldiğini gösteriyor.

TRUMP FAİZLER KONUSUNDA NE DEDİ?

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. Powell'ın bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.