ABD firmaları doğal gaz hattı yaptırımları konusunda uyardı

17 Temmuz 2020

Trump Yönetimi'nden gelen açıklamaya göre, Nord Stream ve TurkStream projelerinden yer alan firmalara uygulanan yaptırım muafiyetleri sona erdi. Yapılan açıklamada projelere dahil olan firmaların, çalışmaları durdurmadığı takdirde, ABD yaptırımlarından etkileneceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump Yönetimi'nin doğal gaz hatlarının inşasında çalışan firmalara önceden kazanılmış haklar dahilinde uyguladığı yaptırım muafiyetlerini sonlandırdığını duyurdu ve 2017 yılında yürürülüğe giren "ABD'nin Rakiplerine

Yaptırımlarla Karşılık Vermesi" yasasının öngördüğü yaptırımların uygulanacağını belirtti.

ABD'nin bu hamlesi söz konusu yasa öncesinde Nord Stream ve TurkStream projelerinde çalışan firmalar da dahil olmak üzere, tüm firmalara ekonomik ve mali yaptırımlar uygulamasının önünü açıyor.

Trump Yönetimi projeye Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracağı iddiasıyla karşı çıkarken, kimi Doğu Avrupa ülkeleri de bu iddiaya katılıyor.

Almanya hükümeti ABD'nin yaptırım tehditinden üzüntü duyulduğunu ve bu hamlenin ülkenin iç işlerine karışmak olduğunu savunurken, Başbakan Angela Merkel yaptırımlara boyun eğilmeyeceğini açıkladı. Rusya ise ABD'nin yaptırımlarına karşılık verme planları olduğunu duyurdu.

ABD yaptırımları önceden kazanılmış haklara sahip olmayan İsviçreli bir firmanın projeden çekilmesine sebep oldu.

Rusya'nın Gazprom firmasına ait olan Nord Stream 2 projesi bazı Avrupalı firmalardan da yatırım aldı.