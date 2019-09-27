ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek
ABD Büyükelçisi Satterfield sağlıkta ödemelerin gecikmesi nedeniyle ABD firmalarının Türkiye’den çekilebileceğini söyledi. Satterfield, “ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere edebilecek düzeyde değil” dedi.
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