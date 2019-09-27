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ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek

ABD Büyükelçisi Satterfield sağlıkta ödemelerin gecikmesi nedeniyle ABD firmalarının Türkiye’den çekilebileceğini söyledi. Satterfield, “ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere edebilecek düzeyde değil” dedi.

ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek
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