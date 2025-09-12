ABD, G7’yi Rusya’ya karşı Çin ve Hindistan’a yaptırım yapmaya çağıracak

ABD, Rusya’nın petrol gelirlerini hedef almak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın (FT) haberine göre Washington yönetimi, G7 ülkelerini Çin ve Hindistan’a yüksek gümrük vergileri uygulamaya çağıracak.

“Putin’in savaş makinesini finanse ediyorlar”

ABD Hazine Bakanlığı’ndan bir sözcü, Çin ve Hindistan’ın indirimli fiyatlarla Rusya’dan petrol alımlarını artırarak Moskova’nın savaş ekonomisini ayakta tuttuğunu belirterek, “Çin ve Hindistan’ın Rus petrolü alımları, Putin’in savaş makinesini finanse ediyor ve Ukraynalı sivillerin öldürülmesini uzatıyor” ifadelerini kullandı.

G7 toplantısında gündeme gelecek

Planın, bugün yapılacak G7 maliye bakanları video konferansında ele alınacağı aktarıldı.

Washington, bu adımın Rusya’yı daha hızlı şekilde izole edeceğini ve Kiev ile müzakerelere zorlayacağını düşünüyor.

ABD, getirilecek vergilerin savaş sona erdiğinde hemen kaldırılacağını da vurguluyor.

Çin ve Hindistan öne çıktı

Avrupa Birliği halihazırda Rus petrolüne doğrudan ambargo uyguluyor. Ancak Hindistan ve Çin, yaptırımlara katılmayarak indirimli fiyatlardan petrol alımlarını artırdı ve Moskova’nın en büyük müşterileri haline geldi.

Trump’tan sert çıkış

ABD eski Başkanı Donald Trump da Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak, Hindistan ve Çin’in Rusya ile petrol ticaretine %100’e varan vergi getirilmesini istedi.

G7’de çekinceler var

FT’nin aktardığına göre G7 üyeleri arasında çekimser kalan ülkeler bulunuyor. Ancak Washington, güçlü ve ortak bir ekonomik yaptırım olmadan Rusya’nın etkili biçimde izole edilemeyeceği görüşünü savunuyor.