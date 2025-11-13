ABD gıda fiyatlarını düşürmek için tarifelerde indirime gidecek

ABD'de üst düzey yetkililer, artan yaşam maliyetleriyle mücadele kapsamında popüler gıda ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinde indirime gidileceğini açıkladı.

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Washington'daki bir etkinlikte, yönetimin fiyatları düşürmek amacıyla gıda ürünlerine yönelik tarifelerde değişiklik yapabileceğini belirtti.

Hassett, "Son birkaç gündür konuşulan konulardan biri, gıda maddelerine uygulanan tarifelerin değiştirilmesi. Daha fazla değişiklik olacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Fed Başkanı Powell’ın yerine geçmesi beklenen isim olarak öne çıkan Hassett, "Doğru olduğunu düşündüğünüzü yaparsınız, sonra ne olduğunu izlersiniz ve ayarlamanız gereken bir şey varsa, ayarlarsınız" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox Business’a yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin kahve, muz ve diğer meyveler gibi ürünlerde fiyatları düşürmek için önümüzdeki günlerde “önemli duyurular” yapacağını söyledi.

Seçim kaybı baskı yarattı

Bu açıklamalar, Beyaz Saray’ın geçen hafta New York Belediye Başkanlığı ve bazı eyalet valiliği seçimlerinde yaşadığı başarısızlıkların ardından geldi. Trump’ın desteklediği adaylar, beklenenden daha büyük farklarla kaybetti. Bu sonuçların, tarifelerin neden olduğu yüksek fiyatların halk üzerindeki etkisine duyulan endişelerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Trump, hafta sonu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, düşük ve orta gelirli hanelere gümrük vergisi gelirlerinden 2 bin dolarlık bir ödeme yapılacağını duyurdu.

'Telafi etmemiz gereken zemin önemli'

Hassett, enflasyonun şu anda yüzde 3 seviyesinde olduğunu ve doğru yönde ilerlediğini belirtirken, gıda fiyatlarının Trump döneminde daha da arttığını kabul etti.

"Trump görevden ayrıldığında ortalama aylık gıda harcaması yaklaşık 400 dolardı. Biden görevden ayrıldığında bu rakam 510 dolara çıktı. Şimdi ise 512 dolara yükseldi. Fiyat artış hızı neredeyse durdu, ancak telafi etmemiz gereken zemin hâlâ önemli" diye konuştu.