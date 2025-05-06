ABD, Google'ın reklam teknolojisi ürünlerini satmasını istiyor: AdX ve DFP hedefte

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın reklam borsası AdX'i ve yayıncı reklam sunucusunun (DFP) mahkeme kararıyla parçalanmasını talep etti.

Bakanlık tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, şirketin reklam borsası AdX'i derhal satması ve ardından web sitelerinin görüntülü reklam satmasına yardımcı olan ve yayıncı reklam sunucusu olarak bilinen hizmeti aşamalı olarak elden çıkarması gerektiği söylendi.

Bakanlık başvurusunda “Google'ın hukuka aykırı olarak elde ettiği tekellerin ve Google'ın yasadışı planının başlıca araçları olan ürünlerin elden çıkarılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi çözüm, Google'ın tekellerini sona erdirmek için gereklidir” ifadelerine yer verildi.

Google satmak istemiyor, yeni öneri sundu

Google ise pazartesi günü geç saatlerde yaptığı başvuruda, reklam borsasının rakip teknolojiyle sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve önümüzdeki üç yıl boyunca uyumluluğu garantilemek için bir monitör kurulmasını önerdi.

Şirket, teklifinin iddia edilen zararı hafifleteceğini ve hükümetin önerdiği gibi bir elden çıkarmanın bu tür bir davada bir çözüm olarak mevcut olmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Bir federal yargıç geçtiğimiz günlerde Google'ın iki ayrı reklam pazarında yasadışı hakimiyet kurduğuna karar vermişti. Bu karar doğrultusunda, şirketin ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini değerlendirilecek duruşmanın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.