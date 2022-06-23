ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun ziyareti başlıyor

Türkiye ziyareti öncesinde BAE’de temaslarda bulunan Adeyemo buradaki görüşmelerde özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yasadışı fon dolaşımının engellenmesinin önemini vurguladı. Varlıklı Rus vatandaşları ve oligarkların, paranın yasadışı yollarla yer değiştirmesini sağlayan paravan şirketler yoluyla faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Adeyemo, BAE yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, işgal kapsamında yaptırıma tabi tutulan kişilerin bu ülkede finans sektörünü kullanabilmelerinin önlenmesi için harekete geçmenin önemini ele aldıklarını söyledi.

BAE'de bulunan finans kuruluşlarının konuyla mücadelede güçlü bir biçimde aksiyon aldıklarını belirterek övgüsünü dile getiren Adeyemo, “BAE küresel bir finans merkezi, birçok insan buradan para taşımak istiyor. BAE ise bunu önlemek konusunda ABD ile aynı adımları atmaya kararlı” dedi. Uluslararası medyada yer alan haberlerde, Adeyemo’nun Türkiye’yi ziyaretinde de benzer doğrultuda temaslarda bulunabileceği belirtiliyor.

New York Times’ta geçen ay yer alan bir haberde Adeyemo’nun uluslararası bankaları, Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olmamaları konusunda uyardığı, Rus işletmelerini veya oligarkları desteklemeleri halinde ABD ve Avrupa'daki pazarlara erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olacaklarını ifade ettiği belirtiliyor. Adeyemo geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada da Rusya’nın, yaptırımlara rağmen enerji kaynakları ihracatından sağladığı gelirlerin arttığına dikkat çekmiş, ABD ve müttefiklerinin Moskova’nın petrol gelirini azaltmanın yollarını bulmaları gerektiğini söylemişti.