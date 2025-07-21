ABD Hazine Bakanı Bessent: Fed'in başarısı incelenmeli

Bessent, CNBC televizyonunda katıldığı yayında, Fed'in geleceği ve Başkan Jerome Powell'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığına yönelik haberlere ilişkin soruyu yanıtladı. Bu tür haberlerdeki sorunun, "bilgi sızdıran kişilerin kısmi bilgiye sahip olması" ve "gazetelerin üst düzey bir başkana alışık olmamaları" olduğunu belirtti. Başkan Trump'ın oldukça bilgili olduğunu vurgulayan Bessent, Trump'ın kararlarını almadan önce birçok görüşme yaptığını söyledi.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresinin 2024 yılı Mayıs ayında sona ereceğine dikkat çeken Bessent, Powell'ın görevden alınıp alınmayacağına yönelik varsayımlar üzerine konuşmayı reddetti. Ancak, Fed'in genel başarısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bessent, "Bence yapmamız gereken Fed'in bir kurum olarak tamamını ve başarılı olup olmadıklarını incelemek" ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD'nin tarifelerle ilgili durumu değerlendirdiğinde, "felaket tellallığı" yapıldığını ancak buna rağmen çok az enflasyon görüldüğünü belirtti. Ayrıca, gümrük tarifelerinin devam edip etmeyeceği ve 1 Ağustos'ta başlatılacak tarifelerin etkileri hakkında da Başkan Trump'ın ne yapacağına bağlı olarak daha yüksek gümrük vergilerinin daha iyi ticaret anlaşmaları sağlamak için baskı yaratabileceğini söyledi.

Bessent, ayrıca, Fed Yönetim Kurulunda önümüzdeki yıl boşalacak bir koltuğa da değindi ve bu gelişmenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.