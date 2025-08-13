ABD Hazine Bakanı Bessent'ten faiz indirimi çağrısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte Fed’in faiz oranlarını hâlihazırda 150-175 baz puan daha aşağıda tutması gerektiğini söyledi. Bessent, "Veriler daha doğru olsaydı, Fed muhtemelen faiz indirimine daha erken başlardı" dedi.

Ayrıca, ekonominin mevcut verilerine dayanarak "bir dizi faiz indirimi sürecine girilebileceğini" ve önümüzdeki dönemde 50 baz puanlık bir indirim olasılığının "yüksek" olduğunu vurguladı.

Fed'in sıkılaştırıcı para politikasının artık ayarlama gerektirdiğini belirten Bessent, faiz indiriminin bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Fed'e dair açıklamalar

Bessent ayrıca, Stephen Miran’ın Fed Komitesine katılım süreci hakkında da konuştu ve “onay sürecinin ne zaman tamamlanacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak Miran’ın sadece geçici bir görev üstleneceğini ve açılış sonrası kalmasının beklenmediğini belirtti.

Fed'deki yapısal değişikliklere dikkat çeken Bessent, "10-11 kişilik geniş bir liste" ile yeni başkan adaylarını değerlendirdiklerini ve görüşmeler için henüz bir takvim belirlenmediğini söyledi. Komite için özel sektör isimlerine odaklanacaklarını da ekledi.

Bessent ayrıca Çin’in ticaret savaşı kapsamında uygulanan tarifeleri büyük oranda kendi içinde karşılayacağını ve bu yükü dışarı yansıtmayacağını düşündüğünü söyledi.