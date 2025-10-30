ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e eleştiri

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan indirme kararını olumlu karşıladığını, ancak bu yıl içinde yeni bir indirim olasılığına dair belirsiz ifadelerin kurumun ciddi bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini söyledi.

Bessent, Fox Business kanalında yayımlanan “Mornings with Maria” programında yaptığı değerlendirmede, Aralık ayı başında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek adaylarla ikinci tur görüşmeleri gerçekleştireceğini ve Başkan Donald Trump’ın Noel’e kadar yeni ismi belirleyebileceğini açıkladı.

Bessent, “Bu Fed geçmişte takılıp kalmış durumda. Bu yıl enflasyon tahminleri son derece zayıf kaldı. Modelleri artık işlemiyor” ifadelerini kullandı.