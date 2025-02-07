ABD Hazine Bakanı Bessent’ten 'güçlü dolar' mesajı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Elon Musk’ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ekibi hakkındaki iddialara yönelik, ekibin federal ödeme verilerine erişimi konusunda spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

'DOGE'a herhangi bir müdahale yok'

Bloomberg’e konuşan Bessent, bakanlık ödeme sistemlerinde herhangi bir müdahale olmadığını belirterek, "Bu ekip, operasyonel iyileştirmeler önermek için çalışıyor. Sistem üzerinde değişiklik yapma yetkisi ABD Merkez Bankası’na (FED) ait, biz yönetmiyoruz" dedi.

Vergi mükellefleriyle doğrudan ilgilenen IRS çalışanlarının mayıs ortasına kadar ertelenmiş istifa programından muaf tutulacağını açıklayan Bessent, Musk’ın ekibindeki uzmanların ödeme sistemine ideolojik değil, operasyonel bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

'Hazine ihraçlarında büyük değişiklikler beklemiyoruz'

Trump yönetiminin maliyet tasarrufu ve şeffaflığı artırma hedeflerine odaklandığını belirten Bessent, "Borçlanma eğiliminin düşmesinden memnunum. Hazine ihraçlarında büyük değişiklikler beklemiyoruz" dedi.

Bessent ayrıca, FED Başkanı Jerome Powell ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Powell’ın para politikası konusunda "doğru olanı yapacağına" inandığını kaydetti.