ABD Hazinesi’nden 125 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta üç tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 10 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 11 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 12 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık tahvil ihracının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 34,8 milyar dolarlık yeni nakit sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kuponlu tahviller ve Değişken Faizli Tahvillerin (FRN) ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde tutulmasının öngörüldüğü aktarıldı.