ABD Hazinesi'nden döviz manipülasyonu açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı, Biden yönetiminin hazırladığı son altı aylık döviz raporunda, ABD'nin büyük ticaret ortaklarının 30 Haziran'a kadar olan dönemde para birimi manipülasyonu yapmadığını belirtti. Bu rapor, Trump döneminin sonlarında, Vietnam ve İsviçre’nin döviz manipülatörü ilan edilmesinin ardından, Biden yönetiminin döviz politikalarındaki duruşunu yeniden ortaya koydu.

Rapora göre, ABD'nin ticaret ortaklarının büyük kısmı son dört yılda döviz müdahalelerinde, enflasyonla mücadele amacıyla para birimlerini güçlendirme yönünde hareket etti. Hazine'nin analizine göre, 30 Haziran'a kadar olan dönemde ABD'nin hiçbir büyük ticaret ortağı, para birimi manipülasyonu incelemesinde kullanılan üç kriteri de karşılamadı.

Bununla birlikte, Hazine Bakanlığı’nın döviz izleme listesinde Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Vietnam ve Almanya yer aldı. Bir önceki raporda izleme listesinde olan Malezya bu raporda çıkarılırken, Güney Kore, ABD ile büyük ticaret açığı ve cari fazla nedeniyle listeye eklendi.