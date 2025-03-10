ABD hisse senetleri sert düştü: Ticaret belirsizliği ve Tesla Hisseleri piyasaları olumsuz etkiledi

Açılışta Dow Jones endeksi %0,69 düşüşle 42.507,65 puana gerilerken, S&P 500 %1,12 kayıpla 5.705,37 seviyesine indi. Nasdaq ise %1,96’lık düşüşle 17.840,32 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki düşüşte, ticaret politikalarına dair belirsizlikler ve Tesla hisselerindeki kayıpların etkili olduğu kaydedildi.

Trump’ın ticaret politikalarına dair açıklamaları, piyasalarda tedirginliğe yol açtı. ABD Başkanı, ticaret savaşlarının ekonomi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri vurgularken, yatırımcılar Trump yönetiminin ticaret politikalarının geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle risk iştahını azalttı. Piyasalar, ticaret savaşı endişeleriyle güvenli liman varlıklarına yöneldi.

Piyasa analistleri, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerindeki belirsizliklerin, küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki netlik eksikliği, piyasalardaki dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor.

Tesla hisseleri, bir aracı kurumun olumsuz raporunun ardından %6’dan fazla değer kaybetti. TSLA, günün ilk saatlerinde 247 dolar seviyelerinde işlem görürken, yılbaşından bu yana hissenin değer kaybı %35’i geçti.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, ABD ekonomisine ilişkin makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında. Özellikle zayıf gelen istihdam verilerinin ardından bu hafta açıklanacak enflasyon rakamları, piyasalarda yön arayışına neden olacak. Ekonomik verilerle birlikte Trump’ın ticaret politikaları hakkındaki belirsizlik, piyasaları olumsuz etkiliyor.