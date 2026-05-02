ABD için resesyon uyarısı: Ünlü ekonomistten yüzde 30’luk düşüş beklentisi

Ünlü ekonomist Gary Shilling, ABD ekonomisinin yıl sonuna kadar resesyona girebileceğini ve S&P 500 endeksinde yüzde 30’a varan sert bir düşüş yaşanabileceğini öngördü.

Ekonomide daralma sinyalleri güçleniyor

Merrill Lynch kökenli ekonomist Gary Shilling, ABD ekonomisinin çok sayıda kırılganlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek resesyonun “neredeyse kaçınılmaz” hale geldiğini söyledi.

Shilling’e göre özellikle tüketici harcamalarında beklenen zayıflama, ekonomik daralmanın en önemli tetikleyicilerinden biri olacak. ABD ekonomisinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamalarının önümüzdeki dönemde gerilemesi bekleniyor.

Konut ve yatırımlar alarm veriyor

Ekonomist, yüksek faiz beklentileri nedeniyle konut piyasasının büyük ölçüde durma noktasına geldiğine dikkat çekti. Ayrıca şirketlerin yatırım iştahında da belirgin bir düşüş yaşandığını vurguladı.

Pandemi döneminde yüzde 24’ün üzerine çıkan sermaye harcamalarının, son dönemde yüzde 3,9 seviyesine kadar gerilediği belirtiliyor.

Enerji fiyatları baskıyı artırıyor

Shilling, İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının da tüketici üzerindeki baskıyı artırdığına işaret etti. ABD’de enerji fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 12,5 artarak son yılların en hızlı yükselişini kaydetti.

Aynı dönemde reel harcanabilir gelir artışının yüzde 0,4’e gerilemesi ve tasarruf oranının yüzde 3,6 ile düşük seviyelere inmesi, hanehalkının finansal gücünün zayıfladığına işaret ediyor.

“Hisse senetleri çok pahalı”

Piyasalara ilişkin değerlendirmesinde ise Shilling, hisse senedi değerlemelerinin tarihi zirvelere ulaştığını söyledi.

Özellikle Shiller CAPE oranının dot-com balonu öncesindeki seviyelere yaklaşması, piyasalarda aşırı değerleme riskini artırıyor. Fiyat/satış ve fiyat/defter değeri oranlarının da rekor seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Yüzde 30’a varan düşüş ihtimali

Shilling, mevcut tabloyu değerlendirdiğinde S&P 500 endeksinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir düşüşün “oldukça olası” olduğunu ifade etti.

Ekonomist, bu çapta bir düşüşün tarihsel olarak olağan olduğunu vurgularken, piyasadaki risklerin henüz tam olarak görünür olmadığını ancak gizli kırılganlıkların bulunduğunu belirtti.