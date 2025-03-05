ABD için stagflasyon alarmı! Trump çıkmaza soktu: Ekonomi son 5 yılın en sert daralmasıyla karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini yürürlüğe koymaya hazırlandığı bir dönemde, ekonomistlerin stagflasyon endişeleri güçleniyor. Enflasyonun yeniden yükselmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması, ABD ekonomisinin 1970’ler ve 1980’lerin başındaki durgunluk ve yüksek enflasyon dönemine benzer bir sürece girdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Stagflasyon alarmı

Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi, uygulanan ticaret ve göç politikalarının daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyümeye neden olduğunu belirterek, “Yön olarak bakıldığında bu stagflasyondur. 1970’ler ve 80’lerin başındaki hiperenflasyon ve yavaş büyüme dönemine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

Atlanta Fed’in GDPNow modeli, ABD’nin 2024’ün ilk çeyreğindeki büyüme tahminini yüzde 2,8’e düşürdü. Eğer bu oran gerçekleşirse, 2022’den bu yana ilk kez negatif büyüme yaşanacak ve 2020’deki Covid-19 kapanmalarından sonra en sert ekonomik daralma olacak.

Fed’in müdahalesi tartışılıyor

Finans piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran ayında faiz indirimine başlayacağı ve yıl sonuna kadar toplamda dörtte üç puanlık bir indirim yapabileceğini fiyatlıyor. Ancak Zandi, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırma yolunu da seçebileceğini belirtti.

“Eğer ekonomi gerçek anlamda stagflasyona girerse, Fed 1980’lerin başında Paul Volcker döneminde olduğu gibi faizleri sert bir şekilde artırabilir” diyen Zandi, böyle bir senaryonun ABD ekonomisini resesyona sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Trump yönetiminin ticaret politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin, ABD’nin gelecekteki ekonomik görünümünü önemli ölçüde etkileyeceğini belirtiyor.