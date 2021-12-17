ABD, ihracat kısıtlamalarına Türkiye'den 2 şirketi ekledi

ABD Ticaret Bakanlığı, ihracat kısıtlamaları getirilen şirketler listesine Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya’dan bazı şirketleri dahil etti. Söz konusu şirketlerin, ABD ihracat kontrollerını ihlal ederek nihayetinde İran’ın savunma sanayilerine maddi destek sağlayacak şekilde, ABD kökenli malzemeleri İran’a tedarik eden ya da etmeye çalışan bir şebekenin parçası oldukları belirtildi.

Listedeki iki Türk şirketi Gensis Mühendislik Danışmanlık ve Vanguard Tec. Makine Sanayi İthalat olarak sıralanıyor. Listede, iki Türk şirketinin de adreslerinin İstanbul’da olduğu görülüyor.

Bakanlık, ulusal güvenliği gerekçeleriyle bazı Çin şirketlerine karşı da ihracat kısıtlamalarını devreye soktu. Bu şirketlerin Çin ordusuna desteği ve Çin yönetiminin Uygurlar’a karşı baskı politikalarındaki rolleri, kısıtlama kararının nedenleri arasında.

Bakanlığın yeni devreye soktuğu ihracat kısıtlamaları, Türkiye, Gürcistan ve Malezya’dan da bazı şirketleri kapsıyor.

Listeye eklenen Çin şirket ve kurumları arasında, Uygurlar’a karşı hak ihlallerinde yer aldığı iddia edilen 11 araştırma merkezi ve Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi de yer alıyor.