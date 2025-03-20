ABD ikinci el piyasasında medyan konut fiyatındaki yıllık artış 20. ayında

ABD'de şubat ayı ikinci el konut satışları yüzde 4,2'lik artışla beklentileri aştı. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin şubat ayı ikinci el konut satış verilerini değerlendiren NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage faiz oranlarında büyük bir değişiklik olmadığını aktardı ve daha fazla konut seçeneği ile stokunun birikmiş konut talebini açığa çıkardığını ifade etti.

NAR verilerine göre ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta 4,26 milyona ulaştı. Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının bu dönemde 3,95 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, ocakta yüzde 4,7 azalışla 4,09 milyon olarak kaydedilmişti. Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 1,2 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, şubatta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 398 bin 400 dolara yükseldi. Böylece ülkede medyan konut fiyatı, art arda 20'nci ayda yıllık bazda artışını sürdürdü.