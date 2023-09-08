ABD ile 100 milyar dolar hedefi zor değil

Fikret ÇENGEL

A merikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) ve TAİK iş birliği ile düzenlenen “Türkiye ABD Ticari İlişkilerinde Geleceğe Bakış” temalı toplantı TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve TAİK Başkan Yardımcısı Haydar Yenigün ve AmCHam Başkan Yardımcısı Emre Karter’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, toplantının başlığını “ABD ile yeni dönem” olarak belirlediklerine işaret ederek, son yıllarda, tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların, dünya genelinde yakın pazarlar ve üretim üslerini öne çıkardığını, salgın sonrası bastırılmış talebin dışa vurumunun, ticaret rotalarının yeniden şekillenmesine yol açtığını, Türkiye ile ABD dış ticaretinin de bundan olumlu etkilendiğini söyledi.

Eyalet bazlı çalışmaya geçiyoruz

2019’da 20 milyar doların altında olan Türkiye-ABD ticaret hacminin 2022 yılında 32 milyar doların üzerine çıktığına dikkati çeken Yalçındağ, şunları kaydetti: “ ABD-Türkiye arasında son 3 yılda ticaret hacmindeki yüzde 54’lük artış, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin uzak olmayan bir hedef olduğunu gösteriyor.

Yeni dönemde artık ertelenen, ticarette 100 milyar dolara gidecek adımlar çok daha hızlı atılacak” dedi. TAİK eyalet komiteleri yapılanmasıyla, her eyalette sektörel odaklı etkinlikler düzenleyeceklerini bildiren Yalçındağ, “Örneğin, Kaliforniya’ya teknoloji ve start-up odaklı heyetler gönderirken, Massachusetts eyaletinde medikal ekipmanlar sektörüne, Michigan’da ise otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

3. Ülkelerde ortak çalışabiliriz

Yalçındağ, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin başka bir boyutunun da dünya ekonomisinde Çin’in küresel etkisinin yarattığı dinamikler olduğunu belirterek, şunları söyledi: “ABD gibi, Türkiye de özellikle Afrika’da Çin ile rekabet içindedir. Türk şirketleri şu anda Çin Exim Bank ve Çin İpek Yolu Fonu gibi Çin devlet destekli kredilere karşı rekabet etmekte zorlanmaktadır. Türk şirketlerinin yer aldığı büyük projelerde ABD’li şirketlerle yapılacak ortak girişimler, bu gidişatı değiştirebilir. Biz de bu yüzden hem US Exim’e hem de Türk Exim’e bir çağrıda bulunuyoruz. Afrika ve Orta Asya’daki projelerde finansmanın daha da güçlendirilmesi için ivedilikle bir formül bulunmalıdır.”

Herkes Türkiye bileti istiyor

Yalçındağ, 19 Eylül’de Goldman Sachs ev sahipliğinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yatırımcıları bir araya geleceği toplantının yapılacağını hatırlatarak, “Kayıtlarının kapanmasına henüz 10 günden fazla süre varken toplantı salonunun kapasitesini doldurmuş bulunuyoruz. Bu da şu demek oluyor; dünyanın en önemli fonları, portföy yöneticileri Türkiye’yi dinlemek, bu bileti almak istiyor.

Bu toplantının hemen ardından 20 Eylül’de Cumhurbaşkanımızı kısıtlı katılımlı, kapalı bir toplantıda 20 Fortune100 CEO’su ile bir araya getiriyoruz. Dünyanın en büyük firmalarının iki ülke arasında gerçekleştirmek istedikleri yatırım ve iş fırsatlarını Cumhurbaşkanımızla görüşecekleri dolu dolu ve çok keyifli bir toplantıya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

ABD’li şirketler Türkiye’ye yöneliyor

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu iki ülke arasındaki ticarette son 2 yılda yaşanan artışı çok değerli olduğunun altını çizdi. Turnaoğlu, “Burada bir ticaret ivmelenmesi var ve bu dengeli bir ticaret var arada. Şu an da Almanya’dan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 2. ülke ABD. ABD’de Türkiye’ye olan ticaret artıyor ve ABD’de bunu önemsiyor. Biz Türkiye’de 125 ABD merkezli şirketi ve 100 milyar dolar yatırımı temsil ediyoruz. Birinci önceliğimiz Türkiye’deki ABD yatırımlarını korumak ve artırmak.” dedi. Son dönemde Amerikalı şirketlerin Türkiye’ye ilgisinin arttığını ifade eden Turnaoğlu, ABD vizesinin kolaylaşması yönündeki soruyu, ciddi bir problem olan vize konusunda baya aşama kaydedildiğini aktardı.