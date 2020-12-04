ABD ile ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarma çalışmaları devam ediyor

ABD Büyükselçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "İkili ticareti 100 milyar dolara çıkarmaya yönelik ortak hedefimize ulaşma çalışmalarımız sürüyor. Başkonsolos Daria Darnell ve Ticaret Ataşesi Spillman, MÜSİAD ile görüşerek ABD'nin Diplomatik Misyonunun ABD ve Türk şirketlerini bir araya getirmek için sağladığı bilgi ve hizmetleri ele aldılar" denildi.