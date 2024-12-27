ABD ile olası ticaret savaşlarına hazırlanan Çin'in kasım ayı sanayi verileri açıklandı

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârı, Ocak-Kasım 2024 döneminde 6 trilyon 667 milyar yuana (yaklaşık 913 milyar dolar) ulaştı.

Sanayi şirketlerinin kârları, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 azalarak 3 aydır süregelen düşüş eğilimini devam ettirdi. Toplam kâr, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalırken, 10 aylık bazda bu rakam yüzde 4,3 düşüş şeklindeydi.

Kârlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 8,4, özel sektör işletmelerinde ise yüzde 1 azaldı. Sanayi şirketlerinin kârları ağustosta yüzde 17,8, eylülde yüzde 27,1 ve ekimde yüzde 10 azalmıştı.

Canlandırma tedbirlerinin reel ekonomiye etkisi...

Çin ekonomisi, 9 ayda yüzde 4,8 büyüyerek hükümetin bu yıl için yüzde 5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans sergilemişti. Sanayi kârlılığındaki düşüş, Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemlerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkilerinin henüz reel ekonomiye yansımadığı görülüyor.