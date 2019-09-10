ABD ile sektörel komiteler kuruluyor

10 Eylül 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD ile ticarette yeni döneme dair bilgiler paylaştı.

Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, sektörel komiteler kurulmasına karar verdiklerini ve tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento, kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlediklerini açıkladı.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Karşılıklı ticareti artırma amacındayız. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Yatırım işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum.

* Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya makina ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin artırılmasında öncelikli sektörler olarak belirledik.

* Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafında da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık.

* 100 milyar dolarlık hedefimiz için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok potansiyele sahip sektörlerden biri sivil havacılık sektörüdür.

* Bazı sektörlere ait genişleme imkanlarını değerlendireceğiz. Türk ve US Eximbank düşük faizli ortak yatırım alanlarına odaklanacağız. Türkiye ve ABD uzun zamandır müttefik ülkedir. Sayın Ross'un bu ziyareti ABD'nin birlikte çalışmakta istekli olduğunun kanıtıdır. 100 milyar dolarlık hedef konusunda da mutabıkız.

* Kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump bir araya gelecek. Burada da ana konu ticaret olacaktır.

ABD Ticaret Bakanı Ross'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* İki ülke arasında 100 milyar hedefe ulaşmak amacımız. Yani şu anki durumu 2 ya da 3'e katlamak. Türk tarafından 50 milyar dolar, ABD'den de 50 milyar dolar ticaret demek bu. Bu rakamlar yüksek rakamlar, nispeten küçük rakamlar. Mallar ve hizmetler açısından ABD için bakınca küçük rakamlar. Ekstra bir 50 milyar dolar, trilyon doların yanında bir şey değil.

* Bu noktada karşılıklılık önemli her iki taraf kendi ticaret hacmini artıracak. 5 günümüzü burada geçirdik. 43 ABD'li firma ile bir araya geldik. 52 Türk firmasıyla ABD'de iş yapmak isteyen firmalarla görüşmeler yaptık. Zamanımızın büyük kısmını Sayın Bakan'la geçirdik. Kendisi çok yardımcı oldu.