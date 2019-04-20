ABD ile ticarette yeni gelişmeler

20 Nisan 2019

ABD temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ortak çalışma grubu kuracaklarını bildirdi.

Pekcan, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi ve mevcut potansiyelin daha iyi kullanılması noktasında mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile ortak teknik çalışma grubu kuruyoruz" açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi 20,7 milyar dolar seviyesinde.

Havacılık ve savunma, otomotiv, çelik, mücevher, giyim, halı, makine ve parçaları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento gibi sektörlerin önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirten Pekcan, "ABD ile ticaretimizi artırmak için ortak ticaret potansiyeli raporu ve yüksek teknolojili ürünler başta olmak üzere ihracatımızı artırıcı faaliyetler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Görüşmelerde ABD ile dijital ekonomi alanında ortak çalışmalar yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Pekcan, mayıs ayı içerisinde dijital ekonomi konusunda ABD'den bir heyet gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Pekcan ayrıca; ABD tarafından demir-çelik ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergilerinin kaldırılması, Türkiye'nin ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemindeki yerini koruması, otomotiv sektörü için inceleme süreci başlatılmış önlemlerden Türkiye'nin muaf tutulması yönündeki taleplerini ilettiklerini aktardı.

Kaynak: AA