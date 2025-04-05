ABD ile vergi, İngiltere ile STA pazarlığı başlıyor

Ferit PARLAK - ANKARA

Türkiye’nin ihracatı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artarak 23,3 milyar dolara yükseldi. Aynı ayda ithalattaki artış yüzde 2,3 oldu ve 30,6 milyar doları aştı. 2025 yılı Mart ayına iliş kin dış ticaret verileri Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçı birlik başkanlarının katıldığı toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, "Trump yönetimi, bütün dün ya ülkelerine ilave gümrük vergi si uygulama kararı aldı. Türkiye de yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldı. Ancak başta Uzakdoğu olmak üzere, Türkiye ile rekabet eden konumundaki ülkelere çok daha yüksek oranlarda ilave gümrük vergileri getirildi. Türkiye için uygulanan ilave gümrük vergisi konusunda mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette bu konuları konuşacağız. ABD ile karşılıklı ticaret ve ihracatı arttırmak üzere, çalışmalarımızı hızlandırma kararı aldık, hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

Bolat, aynı zamanda diğer ülkelerin ihraç pazarlarında ve Türkiye pazarında zorlamaları karşısında da tedbirler alacaklarını bunu da iş dünyası ve ihracatçılarla planlayacaklarını vurguladı. Bolat, mayıs ortasındaki heyetin resmi ve özel sektörden oluşacağını kaydetti.

Bolat, "İnşallah mayısın birinci haftasında İngiltere'ye gideceğiz. Serbest Ticaret Anlaşmamızı (STA) hizmetler sektörüne ve bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı ile görüşmelerimizi yapacağız” bilgilerini paylaştı.