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ABD ilk çeyrekte yüzde 5 küçüldü

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme kıyasla yıllık bazda olarak yüzde 5 küçüldü. Beklenti ABD ekonomisinin yüzde 4,8 daralacağı yönündeydi.

ABD ilk çeyrekte yüzde 5 küçüldü
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ABD'de GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 daraldı. Ekonomistler ise ekonominin yüzde 4,8 küçülmesini bekliyorlardı.

İlk çeyrekte motorlu araçlar hariç tutulduğunda ekonomideki küçülme yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Tüketici harcamalarının yüzde 6,8 azaldığı ilk çeyrekte, işletme yatırımlarında düşüş yüzde 7,9 oldu.

2020 ilk çeyrekte ihracat yüzde 8,7 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 15,5 olarak gerçekleşti.

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