ABD-İran belirsizliği piyasaları sarstı: Hisseler düştü, petrol yükseldi

Piyasalar, ABD ile İran arasında yürütülen temaslardan gelen çelişkili açıklamaların etkisiyle yön arayışına girdi. Belirsizlik ortamı hisse senetlerinde satış baskısını artırırken, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Asya borsalarında düşüş, tahvillerde satış

Asya borsaları, iki günlük yükselişin ardından yüzde 0,6 oranında geriledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetikleyebileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişesi tahvil piyasalarında da satışlara neden oldu.

Küresel endekslerde iyimserlik zayıflıyor

ABD ve Avrupa vadeli endeksleri dalgalı bir seyir izlerken, küresel hisse piyasalarının geniş göstergelerinden MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nin bu hafta düşüşle kapanmaya hazırlandığı görüldü. Bu durum, haftanın başındaki iyimser havanın zayıfladığını ortaya koydu.

Öte yandan İsrail, Perşembe günü İran’ın İsfahan kentinde altyapıyı hedef alan hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu.

Petrol fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor

Petrol tarafında ise hareketlilik sürdü. Brent petrol, ABD-İran görüşmelerine ilişkin haberlerin piyasalardaki kaygıları kısmen azaltmasının ardından önceki seansta toparlanarak varil başına 104,12 dolara yükseldi. Ancak ABD tarafı görüşmelerin sürdüğünü vurgulamaya devam ederken, İran’ın Başkan Donald Trump’ın girişimlerini reddetmesi fiyatların dalgalı seyrini korumasına yol açtı.

Faiz beklentileri güçleniyor

Yükselen petrol fiyatları enflasyon beklentilerini güçlendirirken, ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki baz puan artışla yüzde 4,35’e çıktı. Bu tablo, merkez bankalarının faizleri yüksek tutabileceği ya da ek sıkılaşmaya gidebileceği beklentilerini artırdı. Japonya ve Avustralya tahvil piyasalarında da benzer şekilde düşüşler görüldü.

“Piyasalar manşetlere bağlı hareket ediyor”

IG International piyasa analisti Fabien Yip, "İran durumuyla ilgili farklı ve çelişkili mesajlar almaya devam ettiğimiz için piyasalar son derece manşetlere dayalı hareket ediyor" dedi. "Piyasaların sonucun ne olacağına dair daha fazla kesinliğe ihtiyacı var. Ateşkes şartları üzerinde anlaşmaya varılana kadar maalesef bu dalgalanmaları görmeye devam edeceğiz."

Askeri hareketlilik endişe yaratıyor

ABD’nin çatışmayı sona erdirmeye yönelik adımlarının hız kazanması piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratırken, İran’ın ateşkese yanaşmadığı ve saldırıların sürdüğüne dair haberler bu beklentileri zayıflattı. Müzakerelere ilişkin net bir tablo oluşmazken, Washington yönetiminin bölgeye binlerce asker sevk etmesi, olası bir kara operasyonuna dair endişeleri de beraberinde getirdi.