ABD-İran gerilimi petrolü 7 ayın zirvesine taşıdı

ABD’nin İran’ı nükleer ve balistik füze programına son verme için müzakereye zorlaması ve Orta Doğu’ya asker konuşlandırmasıyla gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD’li müzakereci Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın perşembe günü Cenevre’de İranlı bir heyetle üçüncü tur görüşmeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, haziranda düzenlenen İran'a düzenlenen operasyonunun Tahran'ın nükleer programını tamamen yok ettiğini savunurken , İran’dan nükleer silah üretmeyeceğine dair açık taahhüt istedi. Sorunu diplomasiyle çözmek istediklerini belirten Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

7 ayın en yüksek seviyesi

Gelişmelerim ardından petrol fiyatları, ABD ile İran arasında olası askeri çatışmanın arzı kesintiye uğratabileceği endişeleriyle 7 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Brent ham petrolü düne göre yüzde 0,45 artışla 71,23 dolarda, Batı Teksas petrolü de 41 cent artışla 66,04 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik baskıların yanı sıra arz fazlası da piyasalarda baskı yaratırken Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre 20 Şubat haftasında ABD petrol stoklarında 11,43 milyon varillik sert bir artış kaydedildi. Benzin ve damıtma ürünleri stoklarının ise gerilediği bildirildi.