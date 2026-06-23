ABD İran petrolü yaptırımlarını 60 günlüğüne askıya aldı

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ABD Hazine Bakanlığı kırk yılı aşkın süredir devam eden yaptırımları gevşeterek İran petrolü ticaretine dolar cinsinden izin verdi. Washington ve Tahran yönetimleri kalıcı bir barış anlaşması için müzakereleri sürdürüyor. Kurum pazartesi günü yayımladığı geniş kapsamlı muafiyetle İran'ın 21 Ağustos tarihine kadar dolar üzerinden ham petrol ve petrokimya ürünleri satmasını onayladı.

Genel Lisans X devreye girdi

Genel Lisans X kapsamında daha önce yaptırım listesinde bulunan gemiler ve kuruluşlar ticari işlem yapma hakkı kazandı. ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre 1990'lı yıllardan beri fiilen duran ABD'nin İran petrolü ithalatı teorik olarak yeniden başlıyor.

Washington yönetiminin attığı adım 1979 İslam Devrimi sonrasındaki en kapsamlı yaptırım iptali olarak öne çıkıyor. Yıllardır süren ekonomik baskıyı tersine çeviren muafiyet İran rejimine milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı açıyor.

İran petrolü için milyarlarca dolarlık gelir potansiyeli

Washington merkezli düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı kıdemli uzmanı ve eski Hazine yaptırım yetkilisi Miad Maleki kararın etkilerini değerlendirdi. Maleki Körfez'de bekleyen yaklaşık 67 milyon varil İran petrolü stokunun piyasaya sürüleceğini hesaplıyor. Uzmana göre üretim satış ve dolar ödemeleri eşzamanlı olarak başlarken Tahran yönetimi 8 ila 9 milyar dolar arasında finansal kaynak elde edecek.

Trump yaptırımların kaldırılmasını savundu. Pazartesi günü konuşan Trump elde edilecek İran petrolü gelirlerinin İran ordusunu yeniden inşa etmek yerine Amerikan tarım ürünleri satın almak amacıyla kullanılacağını ifade etti.

İhracat rakamları zirveye ulaştı

İsviçre'de yürütülen ve pazartesi günü olumlu sonuçlanan müzakereler geçen hafta imzalanan mutabakat zaptını takip ediyor. Denizcilik istihbarat firması Windward verileri müzakereler ilerledikçe İran petrolü ihracatının hızlandığını gösteriyor. Geçen hafta sevk edilen 6.79 milyon varil son iki ayın en yüksek seviyesini işaret ediyor.

Obsidian Risk Advisors yönetici ortağı Brett Erickson küresel göstergelere kıyasla genellikle iskontolu işlem gören ham petrolün talep baskısıyla Brent petrol üzerinde bir prime geçebileceğini öngörüyor. Erickson fiyat değişiminin Tahran'ın gelirini daha da artıracağını belirtiyor.

Çin merkezli İran petrolü alıcıları harekete geçiyor

Yeni muafiyet Tahran'ın petrol gelirlerini doğrudan merkez bankasına almasına olanak tanıyarak gölge bankacılık aracıları üzerinden yapılan işlemlerin maliyetini düşürüyor. Maleki dolar takasının onaylanmasıyla birlikte Çin'in İran petrolü alımlarını agresif bir şekilde hızlandırmasını bekliyor.

Maleki lisansın devlet rafinerilerine ve bağımsız rafinerilere daha önce etrafından dolaşmak zorunda kaldıkları aracı bankacılık ağlarına erişim sağladığını vurguluyor. Uzman Çinli alıcıların ağustos ayında muafiyet sona ermeden önce stoklarını doldurmak için hızlı bir alım döngüsüne gireceğini öngörüyor.

İran petrolü ithalat verilerinde toparlanma beklentisi

Çin İran petrolü ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını satın alıyor ve bağımsız rafineriler bu ithalatın büyük kısmını oluşturuyor. JPMorgan verilerine göre ülkenin ham petrol ithalatı şubat ve mayıs ayları arasında benzeri görülmemiş bir şekilde günlük 4.8 milyon varil daraldı. Rakam 2020 yılının ikinci yarısında pandeminin en yoğun döneminde görülen günlük 4 milyon varil düşüşten daha sert bir gerilemeyi yansıtıyor.

Kpler kıdemli petrol analisti Muyu Xu toparlanma belirtilerinin henüz gerçekleşmediğini bildiriyor. Xu alıcıların yeni yetkilendirmeyi değerlendirmek ve iç uyumluluk incelemelerini tamamlamak için çabaladığını aktarıyor. Analist fiyatlandırma ve kargo mevcudiyetine bağlı olmakla birlikte Çinli alıcıların İran petrolü ilgisinin artacağını öngörüyor.

Geopolitical Strategy baş stratejisti Michael Feller Tahran yönetiminin 60 günlük pencereyi savaştan zarar gören petrol tesislerini onarmak için kullanacağını düşünüyor. Feller yönetimin Çinli alıcılarla uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak hem ekonomisine hem de zafer duygusuna büyük bir destek sağlayacağını belirtiyor.