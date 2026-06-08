ABD-İran savaşı raflara yansıdı: Ürünler küçüldü, fiyatlar arttı

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İran çevresindeki jeopolitik gerilimin küresel ticaret ve enerji piyasalarında yarattığı baskı, Hindistan ekonomisinde hissedilmeye başladı. Artan petrol fiyatları, yükselen taşımacılık ve sigorta maliyetleri ile değer kaybeden rupi, şirketlerin maliyetlerini artırırken tüketici talebindeki zayıflık fiyatlama stratejilerini zorlaştırıyor.

Gıda ve tüketim ürünlerinde zamlar başladı

Hindistan'ın önde gelen tüketim şirketlerinden Hindustan Unilever, Godrej Consumer Products ve Dabur India birçok ürün grubunda fiyat artışına giderken, gıda üreticisi Britannia'nın da benzer adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi.

Ancak düşük fiyatlı ürünlerde tüketicinin hassasiyetini dikkate alan şirketler, doğrudan zam yapmak yerine ürün gramajlarını azaltma yoluna gidiyor. Özellikle 10 ila 20 rupi arasındaki ürünlerde fiyatların sabit tutulduğu, buna karşılık paket içeriklerinin küçültüldüğü belirtiliyor.

Otomobil ve havacılık sektörü de etkilendi

Artan maliyetler otomotiv sektörüne de yansıdı. Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Tata Motors Passenger Vehicles ve Hyundai Motor India araç fiyatlarını yükselten şirketler arasında yer aldı.

Havacılık sektöründe ise IndiGo ve Air India, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle özellikle uluslararası hatlarda kapasite azaltırken bilet fiyatlarını yukarı çekmeye başladı.

Şirketler tasarruf önlemlerine yöneliyor

Maliyet baskısının devam etmesi nedeniyle şirketler operasyonel giderlerde kısıntıya gidiyor. Hindustan Unilever reklam harcamalarını azaltırken, birçok firma da pazarlama ve iş seyahati bütçelerinde tasarruf uyguluyor.

Uzmanlar, enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin uzun sürmesi halinde şirketlerin daha sert fiyat artışlarına gitmek zorunda kalabileceği veya kâr marjlarında belirgin kayıplarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Tedarik zincirleri yeniden kuruluyor

Orta Doğu'daki gerilimin ticaret rotalarını etkilemesi nedeniyle şirketler alternatif tedarik ve lojistik çözümlerine yöneliyor. Dabur'un sevkiyatlarında Mısır ve Türkiye üzerinden yeni güzergâhlar kullanmaya başladığı belirtilirken, Britannia bazı üretim faaliyetlerini yeniden ülke içine taşıyor.

Şirketlerin ayrıca maliyet artışlarından korunmak amacıyla stok alımlarını öne çektiği ve yerel tedarikçilere yönelerek dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Ekonomistler, İran kaynaklı jeopolitik risklerin sürmesi halinde Hindistan'da enflasyon baskısının güçlenebileceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.