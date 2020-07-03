ABD işsizlik oranının 2030’a dek yüksek kalacağı öngörüldü

03 Temmuz 2020

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO) yayımladığı 10 yıllık ekonomik öngörü raporunda, ülkede COVID-19 salgını ile yükselen işsizliğin 2030 yılının sonuna dek salgın öncesi döneme göre yüksek kalacağını açıkladı. CB, işsizlik oranının 2030 yılı son çeyreğinde, 2021 yılı sonu için öngördüğü yüzde 7.6’dan yüzde 3.2’ye gerileyeceğini öngördüğünü duyurdu.

Raporuda, ABD’nin son 50 yılın en düşük işsizlik oranına yüzde 3.5 ile şubat ayında ulaştığı ancak COVID-19 salgınının olumsuz etkileriyle yüzde 11.1 düzeyine yükseldiğine işaret edilirken, üçüncü çeyrekte işsizliğin yüzde 14 ile zirve yapması beklendiği belirtildi.

Ekonomistler COVID-19 salgınından en ciddi şekilde etkilenen ülkenin ABD olduğunu etkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyorlar. ABD’nin mart ve nisan aylarında üretim ve istihdamda yaşadığı düşüş ülke ekonomisi üzerinde büyük etki yarattı.

Raporda, öngörülerin alışılmadık düzeyde belirsizlikle karşı karşıya olduğu ve salgın döneminin nasıl bir seyirle devam edeceği ve parasal ve finansal politikaların ne kadar etkili olacağının bilinmediği belirtildi.