Kritik veri kafaları karıştırdı: Faiz beklentilerinde ayrışma derinleşiyor

ABD'nin istihdam verilerinden gelen karışık sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentilerde ayrışmalara neden oluyor.

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,6 ile Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İstihdam ise ekim ayında 105 bin kişi azaldı.

Tarım dışı istihdamda kaydedilen azalış ağustos ayı için 4 binden 26 bine revize edildi. Eylül ayına dair istihdam artışı da 119 binden 108 bine düşürüldü.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 36,86 dolara ulaştı.

ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın işsizlik oranının yükselmesi ile ağustos ve eylül ayı verilerindeki revizyonlar, Fed'in politikalarına ilişkin beklentilerde ayrışmalara neden oldu.

"Faiz indirimlerinin ön plana çıktığı bir süre olmasını bekliyorum"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in sonraki verileri de görmek isteyeceğini söyledi.

İşsizlik oranı tarafındaki artışın Fed için olumsuz olarak algılanacağını ve Bankanın faiz indirimlerine yönelik baskıları artıracağına vurgu yapan Ergezen, özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından ciddi baskılar geleceğini söyledi.

Faiz indirim ihtimalinin artabileceğini belirten Ergezen, "Fed başkanının değişeceğini göz önüne alırsak faiz indirimlerinin ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyorum" dedi.

İş gücü piyasasındaki yavaşlama faiz indirimi baskısını artırıyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de "İş piyasasındaki yavaşlama devam ediyor ve bu da Fed'in daha fazla faiz indirimi yapması yönündeki baskıyı artırıyor" dedi.

Fed Başkanı Powell'ın aylık istihdam rakamlarındaki artışın 40 bin yerine 60 artış şeklinde yazılmış olabileceğine dair açıklamalarını anımsatan Knightley, bu durumun Fed'in ekonomide iş kayıplarının yaşandığını kabul etmek zorunda olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu durumun güvercin kanadın faiz indirimleri için baskı yapmaya devam etmesine neden olacağı öngörüsünde bulunan Knightley, şöyle devam etti:

"İşsizlik oranı şu anda tahminlerden daha yüksek ve yakın zamanda bir aşağı yönlü dönüş olacağına dair pek bir işaret olmadığı için mart ayında 25 baz puanlık bir indirim ve daha agresif bir adım atma riskinin yüksek olduğu bir ortamda haziran ayında bir indirim daha yapılmasını desteklemeye devam ediyoruz."

Özel sektör istihdamındaki yükseliş Fed'in politikasını etkileyebilir

Capital Economics Kuzey Amerika Başekonomist Yardımcısı Stephen Brown ise ekim ve kasım aylarında özel sektör istihdamında gerçekleşen toplam 121 binlik artışın beklentilerin üzerinde bir sonuç olduğunu belirtti.

"Bu olumlu ivme, işsizlik oranındaki yükselişin Fed'i fazla endişelendirmeyeceğini ve önümüzdeki aylarda işsizlik oranının istikrar kazanabileceğini gösteriyor" ifadesini kullanan Brown, işsizlik oranının Fed'in dördüncü çeyrek için yaptığı yüzde 4,5'lik tahmininin üzerinde kaldığını kaydetti.

Brown, "Ancak, özel sektör istihdamındaki artışın bir zemin oluşturduğu göz önüne alındığında, işsizlik oranındaki mütevazı yukarı yönlü sürprizin Fed'in önümüzdeki birkaç toplantıda faiz indirimlerine yeniden başlamayı düşünmesi için yeterli olacağını sanmıyoruz" dedi.

Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise istihdam verilerinde genel tabloya bakıldığında iş gücü piyasasının zayıf kaldığı belirterek, bu zayıflığın Fed'in ocak ayında tekrar parasal gevşeme politikası izlemesini gerektirecek kadar zayıf olmadığını söyledi.